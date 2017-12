CHEIAS Nível do rio Miranda baixa, mas 20 famílias ainda estão desalojadas Monitoramento revela que continua chovendo na cabeceira do rio e nos afluentes diretos

O nível do rio Miranda baixou quase 48 centímetros nos últimos dois dias, porém, a defesa civil do município continua em alerta e as 20 famílias retiradas das áreas alagadas nos bairros Beira Rio, Morada do Pantanal e Maria do Rosário ainda estão sob a tutela da prefeitura.

A informação foi concedida hoje (9), pela assessoria de imprensa que explicou o motivo das pessoas não terem voltado para suas casas.

"Como houve inundação será preciso realizar um trabalho conjunto das secretarias de assistência social e saúde do município, para verificar se os locais oferecem condições de moradia. Quando acontecem as inundações, os riscos de doenças são muito altos", pontua o representante.

No dia 1º de dezembro a marca foi de 7,16 metros, porém, a situação ficou ainda mais perigosa alcançando 7,70m. Neste sábado, o nível caiu para 7,22m e a informação monitorada pela defesa civil é de que continua chovendo na cabeceira do do rio Miranda, bem como nos seus principais afluentes.