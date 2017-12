OBRAS PÚBLICAS Municípios no Vale do Ivinhema

terão R$ 31 milhões em investimentos Governador Reinaldo Azambuja vistoriou obras

As cidades de Batayporã, Taquarussu e Angélica receberão um pacote de obras de infraestrutura, saúde, saneamento e educação que totalizarão mais de R$ 31 milhões. A informação foi divulgada nesta segunda-feira em agenda do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Em Batayporã são R$ 10,5 milhões aplicados na construção de uma estação de tratamento de esgoto - já finalizada (R$ 4,7 milhões); na reforma em andamento da Escola Estadual Braz Sinigáglia (R$ 2,7 milhões); na autorização da elaboração do projeto executivo para construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Samambaia (R$ 1,6 milhão); e na liberação da licitação para recapeamento de diversas ruas do município (R$ 1,5 milhão).

“Temos levado investimentos importantes como esses para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Isso significa que soubemos governar com responsabilidade”, discursou Reinaldo Azambuja em Batayporã, na primeira agenda do dia.

Em Taquarussu, o governador reforçou investimentos de R$ 3,2 milhões. Foram 627,8 mil aplicados na reforma, modernização e aquisição de equipamentos do Hospital Sagrado Coração de Jesus - já em funcionamento; R$ 612,5 mil na construção de uma quadra coberta e com arquibancada na Escola Estadual Dr. Martinho Marques; e R$ 1 milhão na pavimentação asfáltica do bairro José Martins de Almeida; outro R$ 1 milhão será investido na obra de pavimentação e drenagem na Vila Caetano (licitação autorizada nesta segunda).

Já em Angélica, o governador inaugurou a obra de asfalto da MS-274 - trecho de 15,5 quilômetros que liga a usina Adecoagro (R$ 16,8 milhões); autorizou a licitação para implantação de um reservatório de água da Sanesul (R$ 500 mil); e assinou ordem de serviço para perfuração de um poço da empresa de saneamento do Estado, para abastecer o reservatório (R$ 181,9 mil). Somados, os recursos chegam a R$ 17,5 milhões.

“Essa obra da MS-274 tem significado muito grande para nós, pois contribui para o desenvolvimento regional. Quando levamos acesso pavimentado à usina que é grande empregadora melhoramos para o trabalhador. É com muita alegria que entregamos esse acesso. E é esse tipo de parceria que mantemos com todos os municípios de Mato Grosso do Sul”, ressaltou o chefe do Executivo Estadual.