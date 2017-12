CAMPO GRANDE Mulher morre em acidente

envolvendo colisão frontal na BR-163 O carro da vítima bateu de frente com carreta carregada de milho

Uma condutora ainda não identificada morreu na tarde de hoje depois de bater de frente com uma carreta rodotrem, carregada com 47 toneladas de milho, na BR-163, a 7 km do Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

Conforme informações apuradas pela reportagem no local do acidente, a mulher estava dirigindo um Honda City e tentou ultrapassar um VW Gol, conduzido por Vagner José Alves, 53 anos, e acabou colidindo com a carreta. Vagner foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino com ferimentos leves.

O motorista da carreta, Marcos Antônio dos Santos, de 37 anos, disse que seguia sentido Campo Grande quando percebeu a ultrapassagem do veículo, que seguia no sentido contrário. “Foi muito rápido, não deu tempo nem de tirar [a carreta]. Acredito que foi imprudência dela”, disse ele se referindo à motorista.

O caminhoneiro ainda tentou desviar do Honda City e acabou tombando a carreta, espalhando a carga de milho na pista. Carregamento saiu de Sorriso (MT) e seguiria para Porto Paranaguá.

Acidente na rodovia causou enorme congestionamento de aproximadamente 4 km. Equipes da CCR MSVia, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil estão no local e avaliam liberar a pista.

O corpo da mulher foi retirado das ferragens por volta das 17h50 e, veículo Gol, que também tombou às margens da pista, foi retirado por guincho. Carreta ainda está tombada no local.