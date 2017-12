Superlotada MPE pede transferência imediata de presos da delegacia de Bonito Delegacia tem pouco mais de 20 presos sob custódia

O promotor de Justiça, João Meneghini Girelli, da 1ª Promtoria de Justiça de Bonito, entrou com uma ação civil pública contra o Estado de Mato Grosso do Sul e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul. Ele solicita a transferência imediata de todos os presos provisórios e condenados detidos na Delegacia de Polícia Civil de Bonito.

De acordo com o Ministério Público Estadual, os presos devem ir para um estabelecimento penal adequado. isso prouqe, no dia quatro de novembro deste ano, detentos aproveitaram os problemas estruturais das celas na delegacia e fugiram do local.

Ainda conforme o MPE, no dia 29 de outubro de 2013 foi concedida medida liminar no sentido de que o Estado e Agepen providenciassem em 15 dias, a presença diária de pelo menos um Polícial Militar ou agente da Agepen para cuidar dos presos. No entanto, a liminar não foi cumprida.

O Ministério Público Estadual sugere a antecipação da tutela contra o Estado e a Agepen, sob consequência de multa no valor de R$ 50 mil por dia para cada um; e que seja determinado que tão logo se realize a audiência de custódia de novos presos, para que se providencie as transferências para estabelecimentos prisionais adequados, localizados preferencialmente em cidade próxima a Bonito.

FUGA

Dois presos fugiram da delegacia de Polícia Civil de Bonito no dia quatro de novembro. Ele conseguiram quebrar as grades da cela onde estavam e escaparam. No momento da fuga, apenas um policial fazia a custódia dos detentos.

De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis do Mato Grosso do Sul (Sinpol), os presos foram recapturados horas após a fuga. Segundo o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, a fuga expôs o risco causado pela custódia de presos na delegacia.

“O prédio está localizado na região central para ser de fácil acesso ao cidadão. Quando ocorre a fuga, o criminoso pode assaltar um turista ou roubar um veículo. É inaceitável que uma cidade turística sofra devido ao descaso do Poder Público”, declarou.

Atualmente, a delegacia de Bonito tem pouco mais de 20 presos sob custódia.