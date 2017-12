JUSTIÇA Ministério Público pede suspensão de concurso para delegado da Polícia Civil Prova foi realizada em agosto com 9.760 inscritos e são 30 vagas

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE-MS) entrou com ação na Justiça pedindo a suspensão do concurso público para delegado que foi realizado no dia 20 de agosto deste ano. De acordo com a ação, o promotor Marcos Alex Vera pede em caráter liminar a paralisação do andamento do processo seletivo.

A prova teve 9.760 inscritos e são 30 vagas disponíveis. Conforme o documento há irregularidades no edital da prova com relação a porcentagem de acerto mínima exigida para o candidato realizar a segunda fase.

Segundo denúncias, o item 8.5 do edital pede que o candidato acerte 70% da P2 do concurso, sendo necessário aprovação em 52,5 questões, mas a comissão estaria aprovando concurseiros que acertaram apenas 52, ou seja, 69,33% da prova.

Os denunciantes ponderam que apenas quem acertou o mínimo de 53 questões, correspondente ao percentual de 70,65%, deveria seguir para a próxima etapa do processo seletivo.



Durante as investigações, o MPE verificou que 77 pessoas foram aprovados na prova escrita com acerto de 69,33%.

Além de pedir a suspensão, Marcos Alex determina a adoção de providências para a adequação continha no edital, a disponibilização do espelho de correção individualizado com detalhamento dos critérios objetivos utilizados pelos examinadores e a respectiva pontuação dos itens avaliados aos candidatos que fizeram a prova escrita da segunda fase com acesso por meio da área individual do candidato, junto com microfilmagem referente ao cartão-resposta, sob pena de multa.