PASSEIOS INTERDITADOS MPE instaura inquérito para investigar poluição de Rio Mimoso em Bonito Produtor rural foi multado pela PMA em R$ 24,1 mil por poluição

O Ministério Público do Estado (MPE) instaurou inquérito para investigar a poluição do Rio Mimoso e do Córrego Taquara, em Bonito. O procedimento foi publicado no Diário Oficial da instituição desta sexta-feira (8). Conforme a Polícia Militar Ambiental (PMA) divulgou, a água do rio é sempre cristalina e estava turva, com cor avermelhada.

Por conta da poluição houve interdição de passeios turísticos, pois a água ficou imprópria para banho e passeios. O promotor Alexandre Estuqui Júnior levou em consideração o auto de infração do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) contra o arrendatário da fazenda Santa Marta, que é arrendada por Sérgio Salvadori.

O responsável pela área e pela produção rural, Sérgio Salvadori, tem dez dias para encaminhar ao MPE os documentos pessoais, informar a que título usufrui do imóvel, mapa da propriedade em formato digital, cópia de eventuais autorizações ambientais obtidas junto ao Imasul, entre outros.

De acordo com a PMA, o produtor rural foi multado em R$ 24,1 mil por poluição. A fazenda fica à margem da rodovia MS-382, onde foi localizado o problema. Segundo a nota da PMA o arrendatário realizou o preparo inadequado do solo para agricultura e houve sedimentação para um açude e, de um canal, escorria sedimento por um dreno, que tornava a água lamacenta e deságua no Córrego Taquara que é afluente do Rio Mimoso.