TRÂNSITO Motociclista morto em acidente

na BR-262 teria invadido contramão Acidente aconteceu ontem entre Terenos e Dois Irmãos do Buriti

Foi identificado como Leonardo Teixeira de Jesus, 23 anos, uma das vítimas de acidente entre carro e moto ocorrido na tarde de ontem, na BR-262, entre Terenos e Dois Irmãos do Buriti. Ele estava em motocicleta e teria invadido a contramão da pista. Outra vítima ainda não foi identificada.

De acordo com o boletim de ocorrência, vítimas estavam em uma moto Honda Titan e seguiam sentido Terenos a Dois Irmãos do Buriti, quando, por motivos que ainda serão investigados, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um veículo Gol.

Com o impacto da batida, o carro saiu da pista e bateu de frente com uma árvore.

Leonardo, que pilotava a moto, e um passageiro, que estava sem documentos e ainda não foi identificado, morreram antes da chegada dos socorristas do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No carro estavam um homem de 62 anos e uma mulher, de 55. Ambos tiveram ferimentos, que não foram considerados graves, e foram encaminhados para o posto de saúde de Terenos.

Caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa. ambos na direção de veículo automotor.

- Matéria editada às 14h10, para correção de informações