POLÍCIA INVESTIGA Motociclista morre depois de bater

em carro na rodovia Rodrigo Domingos de Jesus, de 27 anos, teve corpo dilacerado

Acidente entre motocicleta e carro terminou com a morte de Rodrigo Domingos de Jesus, de 27 anos, na noite de ontem. Ele pilotava moto pela MS-276, entre Ivinhema e o Distrito de Amandina, quando bateu em Fiat Uno.

Conforme as informações do Vale do Ivinhema, Por volta de 20h, Domingos conduzia moto pela rodovia quando bateu em Fiat Uno. Com o impacto da batida, ele teve pé e braço dilacerado. A motocicleta ficou completamente destruída.

O condutor do Uno, Virgilio Alves Barbosa, de 50 anos, estava acompanhado da mulher e de dois filhos. Eles não se machucaram, mas foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o hospital em estado de choque.

A Polícia Militar Rodoviária e perícia da Polícia Civil estiveram no local e apuram as circunstâncias do acidente.