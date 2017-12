Trânsito Motociclista colide em carro na estrada

e morre cinco dias depois no hospital Vítima teve ferimentos múltiplos e chegou a ser socorrida

O motociclista Soci Arce de Brum, 30, morreu na tarde de ontem (19), após ficar cinco dias em hospital depois de sofrer acidente de trânsito na última quinta-feira (14) em estrada vicinal no município de Japorã.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados até o local que fica próximo a Aldeia Porto Lindo. Conforme relatos das testemunhas, Soci estava em uma motocicleta Taiga com placas do Paraguai, quando seguia sentido a cidade de Jacareí. Ele perdeu o controle da direção e acabou colidindo com Vectra preto, que seguia no sentido oposto.

Soci sofreu lesões na perna esquerda e vários ferimentos pelo corpo, chegou a ser encaminhado até o hospital de Iguatemi, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do veículo não sofreu lesão. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento em Dourados e será investigado.