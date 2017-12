IDENTIFICADO Morto com sete tiros é homem que estava desaparecido há dois dias Carro da vítima foi encontrado na terça-feira com vestígio de sangue

Identificado como Anderson de Barros Peredo o corpo encontrado na manhã desta quinta-feira (14) em uma estrada vicinal de Campo Grande. A vítima tem 40 anos, morava em Corumbá e estava desaparecido desde terça-feira (12), de acordo com a Polícia Civil.

Peredo também é dono do carro que foi apreendido na terça-feira após ser abandonado na Rua Marquês de Olinda, perto do batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Segundo a Polícia Civil, o veículo estava com a chave no contato, vestígio de sangue e com os bancos úmidos, como se tivessem sido lavados.

Nesta manhã, por volta das 5h, testemunhas encontraram o corpo de Anderson e acionaram a Polícia Militar. Uma equipe de peritos também foi chamada e informou que ele tinha quatro marcas de tiro no peito, duas nas costas e uma no olho esquerdo. Os peritos informaram ainda que a vítima foi morta em outro local e arrastada para aquele matagal.

Segundo a polícia, a família disse que Anderson veio à Campo Grande na segunda-feira (11), mas não informou qual seria o motivo. O filho dele declarou que a última vez que o pai entrou no whatsapp foi na terça-feira às 18h27 e estava hospedado na Cohab e foi visto às 16h do mesmo dia dizendo que ia encontrar uma pessoa.

Anderson tem passagem na polícia por violência doméstica, preservação de direito, injúria e lesão corporal recíproca. A reportagem tentou falar com a família de Anderson, mas ninguém quis se manifestar.