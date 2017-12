Aquidauana Morre funcionário que inalou

gás tóxico em siderúrgica Bombeiros socorreram 6 pessoas, mas outros trabalhadores passaram mal

Funcionário identificado como Fernando Fausto morreu ao inalar monóxido de carbono na manhã de hoje em Aquidauana. Ao todo, seis pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros depois de passarem mal devido ao gás. A empresa também prestou atendimento a outros funcionários e o número total de trabalhadores que tiveram problema não foi divulgado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a intoxicação ocorreu quando dois trabalhadores acendiam o forno da siderúrgica. A substância estava no ar e eles acabaram desmaiando. Os colegas tentaram socorrê-los, mas acabaram intoxicados também.

“A empresa faz o procedimento de queima de carvão e algum momento a queima não ocorreu completa. Ainda estão sendo verificados os equipamentos de proteção individual, condições de segurança. Eles estavam dentro do forno”, declarou o subtenente do Corpo de Bombeiros, Adeilson.

Os socorristas resgataram duas vítimas inconscientes, em estado grave, e quatro pessoas conscientes, apresentando desorientação e dificuldade respiratória. A corporação contou com o apoio da viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da ambulância da prefeitura de Aquidauana. Conforme os militares, a empresa estava com a documentação em dia e funciona de forma regular.

SUBSTÂNCIA TÓXICA

O Monóxido de Carbono (CO) é um gás levemente inflamável, inodoro e muito perigoso devido à sua grande toxicidade. É produzido pela queima em condições de pouco oxigênio (combustão incompleta) e/ou alta temperatura de carvão ou outros materiais ricos em carbono, como derivados de petróleo.