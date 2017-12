Novo Progresso Moradora de Mato Grosso do Sul morre após acidente de trânsito no Pará Vítima chegou a ser transferida de avião, mas não resistiu aos ferimentos

Sandy Cristina Tonelli, que não teve a idade divulgada, morreu após colisão entre carros na manhã de ontem (13), na Avenida Orival Prazeres, no Bairro Jardim América, em Novo Progresso (PA). As circustâncias do acidente ainda serão investigadas pela polícia.

Conforme informações do Folha do Progresso, o condutor da caminhonete F-250 apresentava sinais de embriaguez e não soube informar o motivo do acidente.

Após a colisão, Sandy que era moradora de Itaquiraí (MS), estava como passageira no veículo Palio Adventure e chegou a ser socorrida e levada de avião até um hospital em Sorriso (MT). Ela não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde.

O condutor do Palio e outros dois passageiros sofreram ferimentos leves e foram atendidos no Hospital Municipal de Novo Progresso. O motorista da caminhonete F-250 não sofreu ferimentos, mas foi detido e levado até a Delegacia de Polícia Civil.