ACIDENTE Mecânico morre ao cair em forno

de siderúrgica durante manutenção Vítima tinha 43 anos e trabalhava há cinco em empresa

O mecânico Lenine Rosa dos Santos, de 43 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (18) enquanto realizava manutenção no topo do forno de uma usina siderúrgica em Corumbá. De acordo com o site Diário Corumbaense, o trabalhador teria recebido uma descarga elétrica no momento em que realizava o trabalho.

Ainda conforme o site, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas de Corumbá e Ladário, Johans Rogério Loureiro, Lenine foi levado vivo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Guatós, mas não resistiu.

Segundo o sindicalista, o colega estava há cinco anos na empresa e essa situação representa a falta de amparo dos 235 funcionários.

“Estamos com uma situação difícil com esta empresa. Há várias ações na Justiça contra ela, os trabalhadores estão com salários atrasados, é plano de saúde cortado desde agosto. São muitas dificuldades, várias situações que vêm acontecendo, se arrastando, e aí a gente chega a uma situação com um trabalhador que foi vítima fatal. É difícil”, disse Johans.

O presidente do sindicato, disse ao Diário Corumbaense que vai acompanhar a investigação para saber o que aconteceu. Segundo Johans, esta é a primeira morte registrada em sete anos de operação da empresa na região.