Chamamento público Ministério da Educação autoriza Corumbá e Ponta Porã a terem curso de Medicina Autorização é para instituições privadas de ensino superior



O Ministério da Educação (MEC) abriu chamamento público no Diário Oficial da União desta sexta-feira (8) autorizando Corumbá e Ponta Porã a se candidatarem para iniciar o curso de Medicina. Segundo o edital, a autorização é para instituições privadas de ensino superior, credenciadas pelo MEC.

Além dos dois municípios de Mato Grosso do Sul, outras 27 cidades das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão autorizadas também pelo governo Federal.

A pré-seleção considerou as cidades que não são capitais, estejam nessas três regiões do país, não tenham curso de medicina disponível, tenham mais de 65 mil habitantes, entre outros critérios.

O município que se candidatar deve se comprometer a oferecer estrutura de equipamentos públicos, cenários de atenção na rede e programas de saúde necessários para a autorização do funcionamento do curso de Medicina. Para aderir ao processo seletivo, o município deve acessar o Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do MEC (Simec), por meio do endereço www.simec.mec.gov.br, para o preenchimento do formulário. Haverá também verificação in loco se todos os critérios necessários são cumpridos.

A cidade considerada selecionada será divulgada no portal do MEC e a homologação publicada em Diário Oficial da União