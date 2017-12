TENTATIVA FEMÍCIDIO Marido confessa ter queimado

esposa e alega surto Crime aconteceu no dia 10 de dezembro, no bairro Rames Tebet

O jardineiro Gilson Ferreira da Silva, 39 anos, suspeito de atear fogo na esposa, Adriele de Fátima Soares Silva, 27 anos, no último dia 10 de dezembro, alega que cometeu a tentativa de feminicídio em momento de surto psicótico, decorrente de uso de bebida alcoólica e pasta base de cocaína.

A afirmação aconteceu durante apresentação realizada na 1ª Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam), nesta quarta-feira (13).

"Nós sempre nos demos bem e nunca brigamos, mas no dia que aconteceu isso tínhamos bebido cachaça e usado droga. Daí quando acabou ela queria que eu vendesse 'as coisas' da casa e fiquei nervoso e acabei cometendo esta loucura. Na verdade eu não lembro de quase nada", argumentou e disse ainda que não é verdade que tenha agredido a vítima anteriormente.

A delegada titular da Deam, Ariene Murad, explicou que existe um boletim de ocorrência registrado no dia 16 de novembro contra Silva, por vias de fato contra a esposa.

"Já solicitamos um ofício para ter acesso ao prontuário da Adriele e adiantar a elaboração do corpo de delito. Não acreditamos na versão de Gilson, que a vítima estava consciente no momento da tentativa de femícidio", explicou.

Silva apresentou-se ontem (12) na 4ª Delegacia de Polícia Civil, localizada no bairro Moreninha III, em Campo Grande. Ele conta que teve um surto depois de ingerir drogas e bebida alcoólica e ficou nervoso quando a companheira pediu para comprar mais.

"Quando percebi o que tinha acontecido tentei ajudá-la, mas acabei fugindo e me escondi no mato. Depois fui para casa da minha família e decidi me apresentar."

De acordo com a autoridade policial, o inquérito deve ser concluído em 10 dias e será encaminhado à Justiça. O suspeito responderá por tentativa de femícidio com duas qualificadoras: motivo fútil e recurso que dificultou defesa da vítima.

Um dos motivos que derrubam a afirmação de Silva que Adriele estaria acordada foram os depoimentos dos vizinhos, coletados no dia do crime. "Os moradores disseram que ouviram os gritos e foram ver o que estava acontecendo. A vítima gritava e pedia socorro dizendo que o Gilson tentou matá-la enquanto dormia", observa a responsável pelo caso.

Outra informação confirmada durante a coletiva é que Adriele está em coma, em razão da complexidade das queimaduras. A informação divulgada pela Santa Casa de Campo Grande, onde está internada, é de que a jovem teve 25% do corpo queimado e precisou ser transferida devido a gravidade dos ferimentos que sofreu no rosto, pescoço, braços, tórax, barriga, peito, braços e nas vias respiratórias.

DADOS FEMÍCIDIO

Segundo informações divulgadas pela delegada Ariene, os casos de femícidio em Mato Grosso do Sul tiveram uma queda expressiva em relação ao ano passado. "Em 2016 foram 107 tentativas de femícidio e 24 casos consumados. Já em 2017 o número caiu para 51 registros tentados e 16 consumados", detalhou.

Em Campo Grande, foram 38 casos tentados e seis consumados em 2016, contra 19 tentados e seis consumados este ano.