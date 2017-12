Tentativa de homicídio Marido coloca fogo em residência

com a esposa e cinco filhos dentro Ele abandonou mulher para morar com outra e tentou matar família

Mulher de 24 anos e os cinco filhos foram vítimas de tentativa de homicídio, na noite de ontem, na aldeia Tey Kue, em Caarapó. Esposo da vítima, de 29 anos, cologou fogo na residência com a mulher e as crianças dentro.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, homem deixou a residência da famíia para ir morar com outra mulher, na mesma aldeia. Esposa descobriu e pediu para que ele voltasse para casa, o que foi negado por ele.

Por volta das 23h de ontem, mulher estava dormindo em sua casa, feita de sapê, com as cinco crianças filhas do casal, quando acordou com o clarão de chamas e notou que a casa estava pegando fogo.

Vítima retirou as crianças de dentro da residência e conseguiu salvar apenas apenas documentos. Todos os móveis e demais pertences foram consumidos pelo fogo. Mulher disse à polícia que quando saiu da casa viu o suspeito fugindo do local.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, como tentativa de homicídio qualificado com emprego de fogo.