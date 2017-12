rodovia Má conservação da BR-262

é alvo de inquérito do MPF Obras de restauração contratadas pelo Dnit devem começar em março

O Ministério Público Federal (MPF) investiga a má conservação da rodovia BR-262, entre Três Lagoas e Água Clara.

O trecho foi retratado como precário em várias reportagens publicadas pelo Correio do Estado e está na iminência de receber obras de requalificação viária.

Atualmente, conforme visita in loco da reportagem, as condições estão melhores devido ao serviço de tapa-buracos e manutenção, mas ainda requer atenção.

Conforme o inquérito civil assinado pelo procurador da República em Três Lagoas, Jairo da Silva, o objetivo é “apurar a existência de péssimas condições de trafegabilidade e segurança da rodovia federal BR-262/MS, no trecho entre Três Lagoas e Água Clara”. Até o fechamento desta edição, o MPF não havia dado detalhes da investigação.

A esperança para a rodovia são as obras de restauração que estão programadas para começar em março de 2018, após o período de chuvas. Até lá, equipes trabalham na recuperação de pontos críticos.

Desde a instalação do complexo de indústrias de papel e celulose em Três Lagoas, a partir de 2009, o fluxo de veículos na BR-262 foi acrescido pela frota de caminhões para transporte de madeira até as fábricas. A expansão no movimento e a manutenção deficiente implicaram na deterioração da rodovia.

