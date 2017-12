TRÂNSITO Jovem de 21 anos é 2ª vítima

de acidente na BR-262 Leonardo Teixeira de Jesus, 23 anos, também morreu no acidente

Foi identificado como Ailton Fernandes Máximo, 21 anos, jovem que estava na garupa da moto envolvida em acidente que ocorreu na tarde de ontem, na BR-262, entre Terenos e Dois Irmãos do Buriti. O condutor do veículo, Leonardo Teixeira de Jesus, 23 anos, também não resistiu. Ele teria invadido a contramão da pista.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai de Ailton compareceu ao Instituto de Medicina e Odontologia (Imol) e fez o reconhecimento do corpo do filho.

Ainda conforme o registro, as vítimas estavam em uma moto Honda Titan e seguiam sentido Terenos a Dois Irmãos do Buriti, quando, por motivos que ainda serão investigados, invadiram a pista contrária e bateram de frente com um veículo Gol. Com o impacto da batida, o carro saiu da pista e bateu de frente com uma árvore.

Leonardo e Ailton morreram antes da chegada dos socorristas do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No carro estavam um homem de 62 anos e uma mulher, de 55. Ambos tiveram ferimentos, que não foram considerados graves, e foram encaminhados para o posto de saúde de Terenos. Caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa. ambos na direção de veículo automotor.