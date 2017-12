OPORTUNIDADE Instituto Federal oferece mil vagas

em 16 cursos de graduação pelo Sisu Edital foi publicado ontem para ingresso no primeiro semestre de 2018

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) vai ofertar mil vagas em 16 cursos via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As opções são para cursos de tecnologia, bacharelados e licenciaturas em dez municípios. O ingresso vai ocorrer no primeiro semestre de 2018.

As vagas estão distribuídas em nove opções de cursos superiores de tecnologia, cinco de bacharelado e duas licenciaturas nas cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Dentre as opções de curso, seis ainda não haviam sido ofertados: Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (Campus Jardim), Bacharelado em Engenharia Civil (Campus Aquidauana), Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação (Campus Três Lagoas), Licenciatura em Computação (Campus Jardim), Tecnologia em Jogos Digitais (Campus Dourados) e Tecnologia em Redes de Computadores (Campus Aquidauana).

O curso de bacharelado em Agronomia, que já oferecido em Nova Andradina e Ponta Porã, passará a ser ofertado também no Campus de Naviraí a partir do ano que vem.

AÇÕES AFIRMATIVAS

50 % das vagas ofertadas são reservadas aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

INSCRIÇÕES

Os interessados devem se inscrever entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro de 2018, na Página do Sisu. Podem participar aqueles que prestaram a edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota acima de zero na redação e em todas as áreas do conhecimento. A primeira chamada dos selecionados será divulgada no dia 2 de fevereiro. (Com assessoria)