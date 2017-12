Educação Instituições de ensino superior de MS oferecem 7,9 mil vagas no Sisu Inscrições para a seleção começam no dia 29 de janeiro de 2018

Quatro instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul terão 7.961 vagas em diversos cursos presenciais no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Inscrições terão início no dia 29 de janeiro e vão até o dia 1º de fevereiro de 2018.

No Estado, há vagas para 35 cursos na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), 25 cursos no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), 111 na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e 57 na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Oportunidades estão divididas em 18 municípios, sendo Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Podem se inscrever no Sisu candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 e tenham obtida nota acima de zero na redação. Inscrição deve ser feita apenas pelo site e, para acessar, é necessário informar o número de inscrição e senha do Enem.

Candidatos podem escolher até dois cursos, por ordem de preferência. Até o fim das inscrições, é permitido modificar as opções de curso quantas vezes o candidato julgar conveniente. No site do Sisu é possível acessar a lista de cursos, instituições participantes e municípios que oferecem as vagas.