melhores práticas Hospitais de MS terão recursos

a mais para melhorar segurança Projeto vai injetar R$ 1,2 bilhão e três unidades do Estado aderiram

O Ministério da Saúde lançou projeto que visa melhorar as práticas para o cuidado da segurança do paciente nos hospitais do SUS ( Sistema Único de Saúde). O HU (Hospital Universitário) da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) é um dos 120 hospitais públicos do País que fazem parte das ações propostas.

O HU da Capital e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Três Lagoas, também assinaram a proposta para receberem recursos.

De acordo com o site Dourados News, uma carta de intenção assinada esta semana em São Paulo formalizou a adesão do HU de Dourados ao programa. Para a superintendente Mariana Croda, a iniciativa representa mais uma conquista, já que a unidade de MS realiza um trabalho significativo e compromissado em relação às práticas que visam a segurança do paciente.

A meta do plano “Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil” é reduzir em 50% as contaminações relacionadas à assistência à saúde no País, como a infecção da corrente sanguínea associada ao uso de cateter venoso central e a pneumonia associada à ventilação mecânica.

Os gastos com tempo de permanência do paciente nos leitos e com a utilização de insumos também devem apresentar queda de R$ 1,2 bilhão, conforme previsão. A duração do projeto é de três anos nos 120 hospitais escolhidos e o investimento total será de R$ 17 milhões em isenção fiscal.

Seis hospitais de excelência envolvidos com o IHI (Institute for Healthcare Improvement) farão o suporte técnico: Hospital Alemão Osvaldo Cruz (SP); Hospital Beneficência Portuguesa (SP); Hospital do Coração (SP); Hospital Israelita Albert Einstein (SP); Hospital Sírio Libanês (SP) e Hospital Moinhos de Vento (RS). O HU de Dourados será referenciado pelo Hospital do Coração.

NO ESTADO

Em Mato Grosso do Sul, outras duas instituição também foram selecionadas para integrar o projeto: o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Três Lagoas, e o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), de Campo Grande, que, assim como o HU-UFGD, é administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).