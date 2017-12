Natal e Ano Novo Horário especial de fim de ano em

A partir de domingo (17), o público poderá programar as compras e os momentos de lazer no Shopping Campo Grande em horários especiais. Conforme informações da assessoria do estabelecimento, lojas, quiosques, praça de alimentação e espeaço de lazer estarão abertos das 10h às 22h.

Durante a semana, dos dias 18 a 23, o funcionamento também será das 10h às 22h, e no domingo seguinte, véspera de Natal, as portas estarão abertas das 9h às 18h. No dia 25, feriado de Natal, as âncoras, lojas e quiosques não abrirão e os setores de alimentação e lazer funcionarão das 10h às 22h.

No dia 31, véspera de Ano Novo, o shopping funcionará normalmente da 10h às 18h. Já no feriado de primeiro de janeiro, as âncoras, lojas e quiosques não abrirão e as atividades de alimentação e lazer funcionam das 10h às 22h.

O pagamento do estacionamento pode ser feito pelo aplicativo do Shopping Campo Grande com a vantagem de tarifa reduzida e única para o dia todo. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente pela Play Store ou Apple Store, em smartphones ou tablets.