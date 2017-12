Brasilândia Homem tenta estuprar sobrinha pela 2ª vez e acaba preso Autor tinha pôster publicitário no quarto, retratando várias crianças

A Polícia Civil de Brasilândia prendeu na tarde de hoje Aparício Alves dos Santos, 51 anos, vulgo “Mano”. Ele teria tentado estuprar a sobrinha, de 13 anos, dentro da casa da vítima, pela segunda vez.

Conforme a polícia, a adolescente acordou com o autor sobre ela, tocando em suas partes íntimas. Ao perceber a ação do homem, a menina começou a gritar, mas teve a boca tapada e, em seguida, o autor fugiu.

O irmão da vítima, que chegava em casa, notou que o autor fugia e logoviu que a vítima saiu de casa desesperada, pedindo por socorro. O Conselho Tutelar foi acionado e encaminhou a vítima até a Delegacia de Polícia, onde os agentes colheram informações sobre o autor e saíram em buscas pela cidade. Aparício foi rpeso em casa.

Chamou a atenção dos policiais o fato de que no quarto do homem havia um pôster publicitário, retratando várias crianças com idades abaixo de 10 anos de idade. O material foi apreendido.

Segundo a polícia, ele já responde por crime semelhante contra a mesma vítima, e tem antecedentes por crimes violentos e já cumpriu pena por homicídio.