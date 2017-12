Morte a esclarecer Homem morre no hospital dois dias

após se queimar com gasolina Vítima secava tanque de gasolina e curto-circuito no aspirador iniciou incêndio

José Loureiro da Cruz, 49 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande dois dias depois de sofrer queimaduras em acidente doméstico, em Dourados.

Esposa da vítima disse à polícia que o marido se confundiu e colocou um tambor de água dentro do tanque do carro, achando que era gasolina. Ao perceber o erro, ele retirou a água do tanque, que já havia se misturado no combustível, e colocou dentro de um balde.

Vítima pegou um aspirador de pó para secar o tanque antes de encher novamente com o combustível correto, porém, houve um curto-circuito no aspirador e, ao retirá-lo, vítima derrubou o balde com a gasolina, momento em que começou um incêndio.

Cruz teve várias queimaduras no corpo e foi socorrido pelo filho até o Hospital da Vida, em Dourados. Por conta da gravidade do quadro clínico, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de hoje.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, como morte a esclarecer, e será investigado.