MS-386 Homem morre atropelado em rodovia

e motorista não presta socorro Pedaço de grade de veículo foi encontrado perto da vítima

Adriano Pereira da Silva, de 30 anos, foi encontrado morto às margens da rodovia, na MS-386, no KM 05, sentido Ponta Porã/Amambai. O motorista que atropelou a vítima fugiu sem prestar socorro.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e no local do acidente encontraram a vítima com uma sacola contendo objetos de higiene pessoal, bem como shampoo e papel higiênico.

A perícia declarou que perto da vítima foi encontrado pedaço de grade de veículo, possivelmente, do autor do atropelamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 04h00 de ontem (07).

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo na 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã.