Morte a esclarecer Homem morre afogado em rio

do Balneário Refúgio Canaã Caso aconteceu no começo da tarde de ontem, em Bodoquena

Rubens Parade Duarte, de 51 anos, morreu afogado no início da tarde de ontem, no Rio Salobra, no Balneário Refúgio Canaã, que fica na cidade de Bodoquena.

Consta no boletim de ocorrência registrado sobre o caso que Rubens aproveitava momento de lazer no balneário, quando se afogou no rio e morreu. Registro policial não especifica as circunstâncias do afogamento e caso foi registrado como morte a esclarecer.