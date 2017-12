Tentativa de Homicídio Pai flagra menor abusando do filho,

fica transtornado e esfaqueia homem Ele também desferiu um tapa no rosto da mãe do menor

Homem, de 33 anos, foi preso após esfaquear outro homem, 51, enquanto tentava agredir adolescente, 12, no Bairro São Miguel, em Nioaque. Autor queria agredir o menor porque teria flagrado ele tocando nas partes íntimas do seu filho de 3 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas informaram que o autor estava transtornado e foi até a casa da frente agredir o adolescente, que é vizinho dele. Conforme informações da mãe do menino, o autor ficou gritando no portão e estava armado com um facão.

A mãe da criança, com ajuda de outras duas pessoas, tentou conversar com o homem, mas ele informava a todo tempo que pegaria o garoto. Autor ainda deu um tapa no rosto da mulher que estava no portão e desferiu um golpe de facão na cabeça do homem que a acompanhava.

Mãe do menino conseguiu tirar o facão do autor, que foi detido e encaminhado até a Delegacia de Polícia de Nioaque.