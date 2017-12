Coronel Sapucaia Grávida de 20 anos é encontrada

morta em salão abandonado Comerciante paraguaio é principal suspeito de ter cometido o crime

Jovem, de 20 anos, foi encontrada morta na manhã de segunda-feira (18) em Coronel Sapucaia – a 399 km de Campo Grande. Luzia Antunes, que estava grávida, teve a garganta cortada. O principal suspeito é um comerciante da região, que seria o pai da criança e não aceitava a gravidez.

De acordo com o Gazeta News, familiares da jovem disseram à polícia que ela teria saído da casa de uma irmã no final da tarde de domingo (17,) a bordo de um veículo conduzido por um desconhecido. A vítima disse que iria tomar açaí e, desde então, não foi mais vista.

O cadáver de Luzia foi achado no fim da manhã de ontem, em um salão de festas abandonado no Residencial Mate Laranjeira. Ainda de acordo com a polícia, Luzia estava sendo ameaçada por três pessoas.

Homem que reside em Capitan Bado, cidade paraguaia que fica ao lado de Coronel Sapucaia é o principal suspeito pelo crime. Ele teria matado a jovem porque a esposa não aceitava a gravidez e a vítima não aceitou faezr um aborto.

O comerciante teria oferecido R$ 4 mil para que Luzia realizasse um aborto. A polícia investiga o caso.