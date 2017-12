Obra rodovia Governo federal vai ressarcir

o Estado em R$ 5,7 milhões Dinheiro foi usado para pavimentação de rodovia Sul Fronteira

O governo federal vai ressarcir os cofres estaduais em R$ 5,7 milhões. Esse recurso foi utilizado pelo governo estadual para pavimentação de trecho da rodovia Sul Fronteira, a MS-165, em trecho entre Santa Puitã (distrito de Ponta Porã) a Mundo Novo, que fica na divisa com o Paraná.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) recebeu a confirmação do ressarcimento pelo senador Waldemir Moka (PMDB), hoje. O parlamentar também informou que a União liberará mais R$ 5 milhões de emendas para aquisição de equipamentos a pequenos agricultores.

“É o ressarcimento do que o governo do Estado já gastou para concluir o asfaltamento do trecho do Sul Fronteira que faltava até Aral Moreira. Na época, o governador Reinaldo Azambuja aceitou aplicar recursos do Estado e da contrapartida, para que o projeto não fosse prejudicado, e para isso o governo federal se comprometeu a fazer o ressarcimento”, afirmou o senador.

Os recursos obtidos para a obra eram da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).

Azambuja reuniu-se com Moka há pouco mais de um mês para pedir apoio pessoal do senador na liberação desse pagamento. Também pediu que houvesse discussão na bancada federal para a liberação de emendas.

Os R$ 5 milhões a mais serão enviados para a Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) para ser utilizado em compra de equipamentos.

“A ação da bancada federal de Mato Grosso do Sul tem garantido bons resultados durante todo esse período. Esses R$ 10 milhões são mais uma conquista que vem beneficiar não o governo do Estado, mas a nossa população”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.