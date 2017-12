DIÁRIO OFICIAL Governo do Estado compra dez

bafômetros para Polícia Militar Novos equipamentos custaram R$ 104,4 mil e o contrato vale por 12 meses

O Governo do Estado comprou dez equipamentos de etilômetros - os chamados bafômetros - para a Polícia Militar, conforme publicação do Diário Oficial desta quarta-feira (13).

A aquisição foi realizada através da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a empresa Elec Indústria e Comércio de Equipamentos de Medição LDTA.

Os novos equipamentos custaram R$ 104.460,00 e o contrato com a empresa tem validade de 12 meses. A compra faz parte da execução do Plano de Trabalho do Comando de Policiamento Metropolitano.