SEGURANÇA PÚBLICA Governador garante investimentos em segurança com nova gestão Programa MS Mais Seguro foi destaque

Na avaliação do governador, Reinaldo Azambuja, o trabalho realizado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), resultou na diminuição dos índices de criminalidade e na reestruturação do sistema de segurança pública estadual.

"A implantação do programa MS Mais Seguro liberou mais de R$ 115 milhões de investimentos utilizados na renovação da frota de veículos, equipamentos e rádios que permitirão a comunicação entre as forças de segurança do Estado", observou o governador durante a cerimônia de posse do novo titular da pasta, realizada nesta quarta-feira (20).

Na ocasião foram entregues: 10 viaturas no modelo Ford K para o Corpo de Bombeiros (R$ 500 mil), 11 furgões (R$ 1.162,257 milhão) e 300 rádios comunicadores (R$ 402 mil). Os recursos utilizados para compra são provenientes de recursos penitenciários federais e estaduais.

PALAVRA DE ORDEM

José Carlos Barbosa, o 'Barbosinha', retoma o cargo de deputado estadual pelo PSB e agradeceu a oportunidade, por quase dois anos a frente da Sejusp. "Foi um desafio grande, mas, o importante foram os resultados que acompanhamos no período. Atualmente, Mato Grosso do Sul é o 5º estado mais seguro do país e Campo Grande também ocupa a colocação de uma das capitais mais seguras", detalhou.

O ex-secretário acrescentou que deixa o cargo com a sensação de dever cumprido, após um período de muito trabalho. "O programa MS Mais Seguro e o destaque nacional que conquistamos na segurança pública será continuado pelo Antonio Carlos, tenho certeza disso", conclui.

Videira reforçou o compromisso de realizar a continuidade dos projetos e ações em andamento na Sejusp e afirmou que o lema da gestão é fazer mais com menos. "Este é um modelo de gestão que está fazendo escola em âmbito nacional. Por isso, queremos contribuir para que o Estado continue sendo seguro e com um trabalho integrado entre as forças policiais", finalizou.