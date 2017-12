TRÊS LAGOAS Governador autoriza investimentos

de R$ 33,6 milhões em obras Os investimentos são em pavimentação e saneamento

O governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), está em Três Lagoas para autorizar investimentos de mais de R$ 33,6 milhões em obras de pavimentação e saneamento e participará da inauguração do centro de inovação do Senai nesta sexta-feira (15).

A solenidade é para autorização, por meio do Executivo estadual, de abertura de licitação de obras de restauração de asfalto das principais vias da cidade e que dão acesso ao Distrito Industrial. Além das vias, as licitações vão contemplar a construção de reservatório e implantação de rede de água.

O governador assina também ordem de serviço para etapa de restauração de pavimentação já licitada. Esse pacote de obras soma R$ 33.605.217,91. De acordo com assessoria do governo, a soma de todos os investimentos públicos feitos nos últimos três anos em Três Lagoas chega a R$ 466,7 milhões.

A cidade é a que tem o maior investimento em obras de sistema de água tratada e esgotamento sanitário do Estado. São R$ 146.780.379,25. Os investimentos incluem recursos próprios do Estado e do Governo Federal, por meio de convênios e transferências, além de verbas alocadas por meio de emendas parlamentares.

Após a autorização das licitações, o governador participará da inauguração do Instituto Senai de Inovação em Biomassa (ISI Biomassa), que vai dar suporte tecnológico às indústrias locais.

REVITALIZAÇÃO

O prefeito da cidade, Ângelo Guerreiro, declarou que as obras de recapeamento e de revitalização das principais vias de Três Lagoas “vai embelezar a entrada da cidade e facilitar o fluxo, reduzindo acidentes na Rua Clodoaldo Garcia, facilitando o trânsito também com o recapeamento de uma parte e pavimentação de outra parte da Avenida Olyntho Mancini. As obras de drenagem e pavimentação nas ruas do Detran e da 1ª Delegacia de Polícia vão resolver um problema crônico em um local de grande fluxo. Além disso tem as obras de pavimentação do acesso ao núcleo Industrial e os recursos para o saneamento”, disse o prefeito.

OBRAS

Além da assinatura para autorização das licitações de recapeamento de asfalto, o governador anunciou ordem de serviço para a pavimentação do acesso que liga o aeroporto ao Distrito Industrial; construção de reservatório, implantação de 26 mil metros de rede de distribuição de água e ativação de três poços.

SENAI

O governador considera o investimento do Senai “um suporte importante ao polo industrial de Três Lagoas e também aos demais parques industriais do Estado e do País”. O valor do investimento para construção do instituto de inovação tecnológico, com laboratórios, é de R$ 35 milhões.

“A indústria é segmento que mais contribui para a geração de riquezas e detém 52% do PIB total do município. O PIB Industrial de Três Lagoas, de R$ 3,3 bilhões, é o segundo maior de Mato Grosso do Sul, atrás apenas da Capital com R$ 3,9 bilhões. Os quatro núcleos industriais comportam cerca de 423 estabelecimentos, que empregam 11.680 trabalhadores. Hoje Três Lagoas é o carro-chefe das exportações de produtos industrializados do Estado. Até novembro as vendas externas somaram US$ 964,7 milhões, superando em 192% as exportações de Campo Grande”, declarou Azambuja.