PROCESSO SELETIVO Gabarito de concurso dos Correios está disponível Candidatos disputam vaga para segurança e medicina do trabalho

O gabarito preliminar e os cadernos de prova do processo seletivo realizado no último domingo (10), pela Empresa de Correios e Telegrafos de Mato Grosso do Sul, para vagas na área de Segurança e Medicina do Trabalho já estão disponíveis para consulta no portal da organização do concurso.

Os recursos questionando o gabarito preliminar devem ser interpostos pelo site, por meio do Ambiente do Candidato até quarta-feira (13). Os candidatos aprovados em todas as fases da seleção serão convocados para assinar contrato individual de trabalho com os Correios, conforme a classificação obtida, localidade selecionada e necessidade da empresa.

Segundo publicado no edital, o contrato de trabalho será regido pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, inclusive no que diz respeito ao período de experiência e à rescisão, sujeitando-se às normas do Regulamento Interno de Pessoal e do Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Correios.

Outras informações sobre o concurso poderão ser obtidas no edital, no site da organizadora ou no site dos Correios.