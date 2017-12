Emprego Funsat oferece vagas com salários que variam de R$ 1,2 mil a R$ 1,9 mil Para candidatar-se às vagas é preciso estar com os documentos pessoais

Por BRUNA AQUINO, com assessoria

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece hoje vagas de emprego em diversas áreas, com salários que variam de R$ 1,2 mil à R$ 1,9 mil. Agumas vagas são para auxiliar de departamento pessoal, conferente de fatura, encarregado de supermercado e analista de controle de qualidade.

Para se candidatar as vagas é necessário ter ensino médio completo, exceto para Analista de Sistema onde é preciso ter ensino superior completo. Além disso o candido deve ter experiência de pelo menos 6 meses em cada área.

Para a vaga de auxiliar de departamento pessoal é necessário experiência em folha de pagamento, décimo terceiro salário, férias, rescisão, entre outros serviços da função. A escolaridade exigida é ensino médio completo e ter experiência de, no mínimo, 6 meses. O salário é de de R$1,2 mil.

Já para a vaga de encarregado de supermercado é necessário ter experiência no setor perecíveis comprovada na carteira por 6 meses. Além disso é preciso ter o ensino médio completo e o salário é de R$ 1.978,00.

Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer com os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho. As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento.

A Funsat está localizada em novo endereço, Rua 14 de Julho no bairro Vila Glória. O candidato deve atualizar o seu cadastro a cada 90 dias e para acessar as vagas disponíveis é necessário entrar no site www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-disponiveis-2/.