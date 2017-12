OPORTUNIDADE PROFISSIONAL Evento na Capital vai intermediar

acesso ao primeiro emprego Iniciativa visa oferecer oportunidade para público entre 15 e 29 anos

Jovens entre 15 e 29 anos, com interesse em ingressar no mercado de trabalho poderão participar no próximo sábado (16), da Feira da Empregabilidade, promovida pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude, na Rua 15 de novembro, 532, centro. O evento tem objetivo de reunir empresas e candidatos no mesmo espaço, para facilitar o processo de contratação no mercado de trabalho de Campo Grande.

Na oportunidade, serão entregues também certificados para mais de 100 alunos que concluíram os cursos do Telecentro da Juventude, uma iniciativa realizada pela prefeitura de Campo Grande em parceria com o Ministério das Comunicações que oferece cursos on-line de atividades que atendam a demanda do mercado de trabalho campo-grandense. Entre as principais atividades estão a de Secretaria do Executivo, Departamento de Pessoal e Tecnologias.

De acordo com o subsecretário, Maicon Nogueira, o evento fecha um ciclo de formação profissional que atua com o jovem desde a concepção psicossocial, passando pelas aulas teóricas e finalizando com o encaminhamento para o mercado de trabalho.

“O público jovem encontra muita dificuldade quando chega no mercado de trabalho porque a exigência dos empregadores está alta e a qualificação, muitas vezes, não vai ao encontro com que estão procurando. Por isso, realizamos essa feira para que tanto os jovens quanto as empresas possam encontrar caminhos para a contratação”, argumenta.

SERVIÇO

A 2ª Feira da Empregabilidade será realizada neste sábado (16), a partir das 8h, na sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, na Rua 15 de novembro, 532, centro. Os interessados devem ir ao local, munidos de documentos pessoais.