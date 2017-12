INVESTIGAÇÃO Fazendeiro teria sido assassinado

e jogado em rio, aponta necropsia Não havia água nos pulmões da vítima, descartando possível afogamento

O pecuarista Antônio Carlos Henriques de Lima, de 57 anos, pode ter sido assassinado e o corpo jogado nas águas do Rio Taquari, na Fazenda Bom Jesus, na região da Nhecolândia no Pantanal. Em laudo necroscópico realizado no último sábado (09), consta que não havia água nos pulmões da vítima, descartando hipótese de afogamento.

Conforme informações da declaração de óbito, emitido como homicídio, durante os exames realizados no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) foi verificado também que o fazendeiro estava com múltiplas lesões e ferimento por esgorjamento, causado por objeto cortante. Animais ainda teriam causado lacerações no rosto e braços de Antônio.

O corpo foi resgatado às margens do rio e encaminhado para Campo Grande em um avião fretado pela família. Antônio teria sumido na quarta-feira (6) e o corpo foi encontrado no dia seguinte por equipe do Corpo de Bombeiros da Capital.

Militares relataram à reportagem na última quinta-feira (07), quando voo com o cadáver pousou no aeroporto Teruel, que a região onde a vítima foi encontrada estava difícil de ser acessada. Barco e trator foram usados no procedimento.

O boletim de ocorrência, registrado como morte a esclarecer, e laudo pericial serão encaminhados para a delegacia de Rio Verde de Mato Grosso, cidade onde fica localizado o acesso à fazenda da vítima.