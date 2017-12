Dourados Família é flagrada transportando

R$ 18,5 mil em notas falsas na BR-463 Casal estava com a filha adolescente que levava dinheiro nos sapatos

Família foi flagrada transportando R$ 18,5 mil em cédulas falsas, por volta das 16h30 de ontem (11), na rodovia BR-463, em Dourados. Condutor, de 41 anos, a esposa, de 34, e a filha do casal, adolescente de 13 anos, estavam em veículo Gol e carregavam parte das notas falsas de 20 e 50 reais escondida nos sapatos.

De acordo com informações do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), a apreensão ocorreu durante bloqueio policial para fiscalização na rodovia BR-463. A família viajava em carro com placas de Uberaba (MG) e informou à polícia, que foi para Ponta Porã fazer compras no Paraguai.

Durante revista foram localizados nos sapatos do homem várias notas de 20 reais. A esposa e a filha também escondiam notas falsas nos calçados. Questionado sobre o dinheiro, o condutor disse que comprou de um cidadão desconhecido em Pedro Juan Caballero (PY) e que repassaria no comércio de Uberlândia (MG).

O casal foi preso, a adolescente apreendida e todos encaminhados até a Delegacia de Polícia Federal de Dourados.