Interior Família de gerente de banco é sequestrada e bandidos exigem dinheiro como resgate Esposa e filho do homem foram liberados após negociação do Garras

Família de um gerente do banco Bradesco foi sequestrada por criminosos que exigiram, como resgate, que ele entregasse todo o dinheiro do cofre e caixas eletrônicos da agência, localizada em São Gabriel do Oeste. Após quase três horas de negociação com a Polícia Civil, bandidos libertaram as vítimas.

De acordo com o delegado Fábio Peró, da Delegacia Especializa de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), ação dos criminosos começou na noite de ontem, quando o gerente chegou em casa. Por volta das 4h30 de hoje, eles levaram a esposa e filho do homem para o cativeiro e o gerente seguiu para o trabalho às 7h30.

Ele deveria pegar todo o dinheiro do cofre e terminais eletrônicos e entregar aos bandidos, para que a família fosse libertada.

Equipe do Garras foi informada sobre o caso e passou as primeiras orientações via celular à vítima da extorsão. Por volta das 10h40, negociadores da Especializada, formados pela Divisão Antissequestro (DAS/SP), entraram na agência, de forma velada, com finalidade de orientar as negociações.

Com aproximadamente três horas de negociação, duas equipes do Garras e da Polícia Civil de São Gabriel e de Coxim localizaram as vítimas caminhando em uma estrada vicinal, próximo ao local do cativeiro. Suspeitos fugiram.

As vítimas não sofreram agressões e foram libertadas sem pagamento de qualquer valor. Conforme o delegado, polícia busca imagens para auxiliar na identificação dos veículos utilizados pelos criminosos.