Investigação Ex-presidente da OAB é encontrado carbonizado próximo a sua fazenda Veículo do advogado, caminhonete Hilux, ficou totalmente destruída

O corpo do advogado trabalhista e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Aquidauama, Severino Alves de Moura, foi encontrado carbonizado. Fato aconteceu ontem à noite na altura do km 14 da BR-419, o município de Anastácio. Veículo da vítima, caminhonete Hilux, ficou destruída.

Segundo informações do site O Pantaneiro, equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 22h20 de ontem para atender a uma ocorrência de incêndio. No local, socorristas se depararam com a caminhonete incendiada.

Ao combater as chamas, militares constataram que havia uma pessoa no interior do veículo. Corpo foi levado para o Instituto Médico Odontológico (Imol) e então Severino foi reconhecido por familiares.

Parentes informaram que, devido ao aumento de casos de furto de gado, o advogado costumava dormir em sua fazenda, localizada nas proximidades do local do crime.

Inicialmente, polícia trabalha com a hipótese de acidente de trânsito, mas outras linhas de investigações não estão descartadas porque veículo não apresentava sinais de colisão.