Investigação Estudante de Medicina é encontrada

morta e namorado é principal suspeito Acadêmica brasileira estava no 5° ano do curso no Paraguai

A estudante de Medicina, Kelly Cristina Gonçalves Cardoso, 30, foi encontrada morta ontem (18), na residência onde morava, no Bairro Guarani, em Pedro Juan Caballero (PY) divisa com Ponta Porã. Vítima estava pendurada por uma corda no pescoço, apoiada por banco, mas o que parecia cenário de suicídio não convenceu a Polícia Nacional, que investiga o caso e namorado é o principal suspeito.

Segundo informações do Porã News, investigadores da Divisão de Homicídios, da Polícia Nacional, informaram que várias evidências no local da morte apontam que o caso pode não ser suicídio e investigações mais detalhadas serão feitas para esclarecer o caso.

A vítima estava no 5° ano do curso de Medicina, na Universidad Sudamericana e mantinha um relacionamento. No entanto, vizinhos informaram à polícia que o casal tinha constantes brigas e que a vítima já teria denunciado o namorado várias vezes por agressão. No dia anterior a morte de Kelly, o namorado estava na casa e ambos teriam discutido.