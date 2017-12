chuvas Estado espera há quase

dois anos recursos de emergência Recuperação de estragos ainda depende de repasse de R$ 26,8 milhões

Recursos solicitados ao governo federal depois de decretadas situações de emergência em cidades de Mato Grosso do Sul entre o fim de 2015 e o ano passado ainda não foram pagos.

Há pelo menos dois anos, 17 cidades esperam receber montante que seria destinado principalmente para reconstrução de pontes. Dados do Ministério da Integração Nacional indicam que R$ 26.811.945,00 ainda estão empenhados, mas não foram pagos para o conserto de estragos causados pela chuva no período.

No ano passado, de acordo com a Defesa Civil, o Estado teve cinco pedidos de transferências de recursos aprovados, mas somente dois foram pagos. Os valores totalizam R$ 30.181.911,20.

Os dois pagamentos feitos somam R$ 3.369.966,20. Um deles, de R$ 2.417.635,20, destinado à reconstrução de duas pontes em concreto armado em dois municípios, foi liberado. Não há detalhamento sobre quais são as cidades. Outro, de R$ 952.331,00, para reconstruir casas e rodovias em Naviraí, também já foi repassado.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Isaías Ferreira Bittencourt, reunião com representantes do ministério foi realizada na semana passada e documentos para liberação dos recursos foram encaminhados.

O encontro, no entanto, não resultou em prazos para o repasse. “A nossa intenção era receber um dos pagamentos ainda neste ano e outro no início do ano que vem”.

