DIOGRANDE Em 2018, IPTU dá Prêmios vai sortear viagem para Costa do Sauípe Sorteios serão nos dias 15 de junho, agosto e outubro de 2018

A Prefeitura de Campo Grande vai sortear em 2018 um viagem para a Costa do Sauípe (BA), podem participar os contribuintes que estão em dia com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O destino faz parte de um pacote com 25 itens que vão compor o IPTU dá Prêmios de 2018.

Conforme a publicação no Diário Oficial de Campo Grande desta segunda-feira (11), podem participar todas as pessoas que receberem carnê azul ou amarelo do IPTU. O contribuinte não pode estar em débito com o imposto quando for realizado o sorteio.

Quem ganhar a viagem terá direito a um acompanhante com sete diárias all inclusive e deve usar o prêmio em até 120 dias após o sorteio. Além da viagem serão sorteados três carros, três motos, nove televisores e novo aparelhos de ar condicionado.

Os sorteios estão marcados para os dias 15 de junho, 15 de agosto e 15 de outubro de 2018.

O cupom preenchido deverá ser depositado em uma das urnas instaladas no Paço Municipal, localizado na Avenida Afonso Pena, 3297; na Central de Atendimento ao Cidadão, que fica na Rua Marechal Candido Mariano Rondon, 2655 e em outros locais a serem definidos pela Comissão Organizadora.