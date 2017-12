Tentativa de Homicídio Homem é agredido e esfaqueado

no tórax e suspeito consegue fugir Vítima permanece internada na Santa Casa devido aos ferimentos

Homem de 30 anos foi agredido e esfaqueado ontem (12), por volta das 21h na Rua Bom Sucesso, Vila Marcos Roberto em Campo Grande. Suspeito do crime conseguiu fugir antes da chegada da polícia.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o socorro foi acionado para uma ocorrência de agressão. No local foram realizados os primeiros socorros à vítima, que foi transportada até a Santa Casa por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Por meio da assessoria, a Santa Casa informou que a vítima está na área verde esperando para realizar exames. O estado de saúde é estável.

Conforme a polícia, não houve testemunhas no local e a arma do crime não foi encontrada. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no bairro Piratininga e será investigado.