Situação Crítica Pacientes renais crônicos enfrentam problemas de transporte em Dourados Segundo a prefeitura, duas vans estão com problemas mecânicos

O vereador Marçal Filho (PSDB) interveio na Prefeitura de Dourados para garantir a manutenção do translado de pacientes renais crônicos. O assunto vem sendo debatido na Câmara de Dourados, sob o risco de que esse serviço possa entrar no rol de contenção de despesas do Executivo e prejudicar o tratamento de hemodiálise destes pacientes.

Segundo o site Dourados Agora, o vereador fez um apelo à prefeitura para manter o transporte. "Os pacientes estão desesperados. São pessoas das mais diferentes deficiências, como cadeirantes, cegos, que dependem do transporte exclusivo. Prefeita Délia, por favor, mantenha as vans para os pacientes", pediu Marçal ao ocupar a tribuna.

Conforme informações, o vereador tem sido procurado por familiares de doentes alegando que chegou a ser cogitado que renais crônicos fizessem carteira de transporte coletivo.

Ainda de acordo com o site Dourados Agora, as ssessões de hemodiálise são divididas em três turnos na cidade douradense. Cada sessão é feita num período de quatro horas, três vezes por semana. Na hemodiálise uma máquina limpa e filtra o sangue, ou seja, faz o trabalho que o rim doente não pode realizar.

Após a intervenção do vereador, o secretário de saúde Renato Vidigal garantiu que o transporte porta a porta não será interrompido. Segundo Vidigal, duas vans estão com problemas mecânicos e assim que consertadas o transporte será normalizado. Enquanto isso, um veículo mantém o atendimento.