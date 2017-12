CRIME BRUTAL Médica veterinária é esquartejada

em casa pelo filho Rapaz tem problemas mentais e não soube dizer porque fez isso

A médica veterinária Pierina Maria D' Amico foi encontrada esquartejada, dentro da própria casa, na tarde de hoje, na rua Antônio Spoladore, Parque Alvorada, em Dourados. O filho dela, Camilo Vinícius D' Amico Freitas, 33 anos, que tem problemas mentais, foi preso em flagrante depois de confessar o crime.

De acordo com informações do site Dourados News, policiais militares receberam uma denúncia de que havia uma mão na frente da casa onde ambos moram na cidade, e foram até o local para verificar o que era.

Ao chegarem no local, eles encontraram o homem nú, saindo da casa. Questionado sobre a mãe, ele disse que estaria dentro do imóvel, mas logo em seguida, confessou ter matado ela.

O corpo da mulher foi encontrado num dos quartos da casa, completamente dilacerado, com as vísceras expostas. O rapaz não soube dizer porque fez isso com a mãe. Ele estava bastante agitado e precisou ser levado ao hospital. Vizinhos contaram que os dois moravam sozinhos na casa e que o restante da família é do Rio Grande de Sul.

Peritos estão no local para apurar as circunstâncias da morte. Facas que podem ter sido utilizadas no assassinato foram apreendidas pela polícia.

Colaborou Osvaldo Duarte