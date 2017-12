DOURADOS Homem tem pernas amarradas é esfaqueado e jogado em rio Diego Jacobsen dos Santos estava desaparecido desde domingo

Homem de 29 anos foi encontrado morto ontem no Rio Dourados, na cidade homônima. Diego Jacobsen dos Santos estava com as pernas amarradas e tinha marcas de facada no peito e na barriga.

Jacobsen foi encontrado à tarde por indígenas da Aldeia Passo Piraju no Porto Cambira. Os Bombeiros foram ao local para fazer a retirada do corpo e as polícias Militar e Civil deram início as rondas e investigações.

Informações preliminares, divulgadas pelo Dourados News, apontam que Jacobsen estava desaparecido desde domingo (10) quando saiu para negociar um carro. Ele cumpria pena no regime semiaberto por tráfico de drogas.

Ainda não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime.