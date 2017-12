Esquema de desvio Gerente de banco é suspeito de

furtar quase R$ 40 mil de clientes Funcionário transferia dinheiro dos clientes para a própria conta ou de familiares

Gerente, de 27 anos, é investigado por furtar quase R$ 40 mil das contas de clientes da cooperativa de crédito em Dourados. Conforme denúncia, o rapaz transferia valores de contas dos clientes para a própria conta , ou de familiares dele. Em auditoria interna, o banco descobriu o esquema e denunciou o caso à polícia.

De acordo com boletim de ocorrência, a advogada da cooperativa informou que o funcionário é gerente de uma das agências do banco na cidade e há aproximadamente um ano vem praticando os furtos de valores.

Auditoria feita pelo banco apurou que até agora os desvios somam R$ 39.050. Foram levantados os endereços de computadores utilizados pelo suspeito para fazer as transferências, além das contas para as quais ele enviava o dinheiro.

Ainda conforme o registro, umas das transações teria sido feita para a conta do pai do suspeito. A Polícia Civil investiga o caso como furto qualificado com abuso de confiança, fraude ou destreza.

O Portal Correio do Estado entrou em contato com o delegado responsável pelo caso, Mateus Zampieri, que afirmou não poder comentar o caso, pois a investigação ainda está em fase inicial.