Crime brutal Filho que confessou ter esquartejado

a mãe está em ala psiquiátrica do HU Suspeito, de 33 anos, sofre de distúrbio psíquico

Suspeito de esquartejar a própria mãe, Camilo Vinícius D' Amico Freitas, 33 anos, que tem problemas mentais, está internado na ala psiquiátrica do Hospital Universitário de Dourados.

O homem foi preso em flagrante na última sexta-feira (8), quando confessou ter matado e esquartejado a mãe, Pierina Maria D' Amico, 60. Como estava bastante alterado, foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde foi medicado. No mesmo dia, o suspeito acabou internado no Hospital Universitário.

Por enquanto, devido a uma determinação da Justiça, o rapaz, que sofre de esquizofrenia - distúrbio psíquico que faz com que a pessoa perca a noção da realidade - não vai para um presídio. Ele permanece internado, sob vigilância de escolta policial.

CRIME

Pierina Maria D' Amico foi encontrada esquartejada, dentro da própria casa, na rua Antônio Spoladore, Parque Alvorada, em Dourados. Policiais militares receberam uma denúncia de que havia uma mão na frente da casa onde ambos moram na cidade, e foram até o local para verificar o que era.

Ao chegarem no local, eles encontraram o homem nú, saindo da casa. Questionado sobre a mãe, ele disse que estaria dentro do imóvel, mas logo em seguida, confessou o crime.

O corpo da mulher foi encontrado num dos quartos da casa, completamente dilacerado, com as vísceras expostas. O rapaz não soube dizer porque fez isso com a mãe. Ele estava bastante agitado. Vizinhos contaram que os dois moravam sozinhos na casa e que o restante da família é do Rio Grande de Sul.