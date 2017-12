OITO CARRETAS Equipe do DOF faz maior

apreensão de cigarros do ano Oito carretas com cigarro do Paraguai foram apreendidas na manhã de hoje

6 DEZ 2017 Por LUANA RODRIGUES 15h:54

Carga sendo levada para Dourados - Divulgação/ DOF Um carregamento milionário de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido hoje no município de Maracaju. O comboio de oito caminhões foi interceptado por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na MS- 146. Além da carga de cigarros, também foram apreendidos R$ 32,950 em dinheiro. Conforme o DOF, a apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina feita num ponto estratégico, apurado pelo setor de planejamento e inteligência do departamento. Como os policiais abordaram um caminhão por vez, só três motoristas foram presos, outros cinco fugiram. Foram apreendidas três carretas, três bitrens, sendo um de transporte de combustíveis, e dois caminhões-baú.

O DOF ainda não divulgou a quantidade exata de pacotes de cigarro apreendidos, pois a contagem será feita na tarde de hoje. No entanto, o departamento estima que esta seja a maior apreensão do tipo feita em 2017. Com relação ao dinheiro apreendido, a suspeita d apolícia é de que fosse para o pagamento de propinas, durante o percurso. A carga de cigarros está na sede do DOF, em Dourados. Já os presos, que não tiveram os nomes divulgados, prestam depoimento na Delegacia de Repreensão ao Crimes de Fronteira (Defron).

