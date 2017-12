DOURADOS Dez são presos em 2ª fase de operação contra o tráfico e homicídios Primeira fase da Operação Thanos ocorreu em julho deste ano

A 2ª fase da Operação Thanos, que apura crimes de tráfico de drogas e homicídios, ocorridos recentemente em Dourados, prendeu dez pessoas na manhã de hoje. São duas mulheres e oito homens que ainda serão ouvidos. A ação ocorre desde a madrugada, em vários bairros da cidade.

Conforme o site Dourados News, também houve o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Uma pistola 380 e 27 munições foram encontradas em uma casa localizada na rua Alice Ighap Martins, no bairro Jóquei Clube, em posse de Mauro Rojas Pereira. Ele foi preso por porte ilegal de arma.

Ainda na operação, uma munição de pistola calibre 45 também foi encontrada e será analisada. Pelo menos dois crimes ocorreram com o uso desse tipo de arma. Policiais também apreenderam um carro.

De acordo com o delegado Regional de Dourados, Lupérsio Degerone, com o material encontrado, a polícia terá mais aporte para desvendar a série de assassinatos recentes no município, alguns de forma brutal. “A ação foi positiva, com o primeiro passo dado, agora vamos poder nos aprofundar mais nas investigações”, comentou.

Pelo menos 60 policiais civis participaram dos trabalhos. A primeira fase da Operação Thanos ocorreu em julho deste ano e levou várias pessoas à prisão.